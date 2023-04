Il giorno del Consiglio comunale Staffetta in casa Lega e spazio all’attività dell’Admo

Staffetta in casa Lega con Gino Tornusciolo che in Consiglio comunale prende il posto di Claudio Pacella. E’ questo uno degli aspetti che caratterizzerano il Consiglio comunale odierno, che inizierà alle 9 con una nuova puntata del progetto, voluto dal presidente Fausto Turbanti, "Bella Storia", questa volta dedicato all’Admo, che sarà illustrato dal suo presidente Fausto Brando. Poi, come detto, sarà la volta della surroga del consigliere leghista Claudio Pacella, che si dimette dopo 12 anni da consigliere per dedicarsi completamente al suo nuovo ruolo di segretario provinciale del Carroccio. Inizialmente sarebbe dovuta essere Francesca Peri a prendere il suo posto, ma facendo parte del Cda di Farmacie comunali riunite, è impossibilitata a svolgere il doppio ruolo. A subentrare quindi sarà Gino Tornusciolo, già consigliere comunale e presidente di CasaPound.

Ci sarà la revisione della terza parte del regolamento comunale sull’acustica ambientale e degli edifici. Spazio anche per il consigliere del Movimento 5 stelle, Giacomo Gori, che presenterà la sua mozione sulla lotta alla siccità, ponendo un quadro conoscitivo. La palla passerà poi a Rita Bernardini del gruppo misto di minoranza che, con la sua interrogazione riguardante l’80° anniversario del bombardamento della città di Grosseto, richiederà eventi commemorativi in merito. "Il prossimo 26 aprile – ricorda Rita Berardini – saranno 80 anni dalla strage di Pasquetta. Questo tragico evento venne ricordato sia nel ’93, per il cinquantesimo anniversario, grazie all’amministrazione comunale che pose una targa all’esterno della cortina muraria tra Porta Vecchia e il bastione Maiano, in piazza Esperanto, che nel 2003, in occasione del sessantesimo, quando fu inaugurato in Via Ximenes un monumento scultoreo dedicato alle vittime".

"Vorremmo sapere – prosegue – quali iniziative sono in programma per commemorare gli 80 anni del bombardamento della città e quali eventuali ulteriori azioni verranno intraprese affinché venga rafforzato e valorizzato il momento storico vissuto. Inoltre – conclude – sarebbe bello poter ascoltare qualche testimonianza storica di qualche anziano che all’epoca era un bambino". Infine, sarà la volta del consigliere comunale Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta, che esporrà la sua interrogazione al sindaco e all’assessore competente sul futuro dell’ex cinema Marraccini. Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https:www.youtube.comchannelUCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw.

Steven Santamaria