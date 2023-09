Il futuro di Niccioleta. Ora processo partecipato

MASSA MARITTIMA

E’ disponibile sulla pagina facebook del Consiglio di Frazione di Niccioleta e su quella del Comitato "Lido Santini" di Massa Marittima il report che illustra gli esiti della consultazione effettuata nei mesi di maggio-giugno 2023 nel villaggio minerario di Niccioleta per far emergere come gli abitanti (principali portatori di interesse delle politiche di gestione territoriale) percepiscano la loro realtà locale e quali prospettive possano intravedere per il futuro del proprio territorio. La rilevazione è avvenuta tramite un questionario prodotto attraverso una "stesura collaborativa" con gli stessi rappresentanti dei cittadini, maturata attraverso ripetuti incontri di confronto e di riflessione. Il report che illustra l’intero percorso e riferisce analiticamente, dati alla mano, quanto uscito dalle risposte degli intervistati è stato presentato in un’assemblea pubblica lo scorso 25 agosto, assemblea a cui ha partecipato un pubblico molto interessato e partecipe ed a cui erano stati invitati l’Amministrazione e l’intero Consiglio Comunale, oltre ad imprenditori ed operatori economici della zona. Si è parlato di "Cantiere Niccioleta" perché già questa esperienza, per le sue modalità di impostazione e per i contenuti che ha fatto emergere, può essere letta come primo step di un diverso tipo di rapporto tra organi deputati al governo del territorio e sensibilità, bisogni, istanze delle comunità che in esso vivono. Del resto, l’ampia partecipazione popolare al sondaggio sta dimostrare una diffusa voglia di esprimersi, di interloquire con chi, per mandato istituzionale, è chiamato a gestire il territorio stesso, ed a cui si affida ( con un gesto di responsabilità consapevole) un mandato di rappresentanza che quindi richiede analogo senso di responsabilità in chi ne è destinatario e se ne dovrebbe fare esecutore. Ed ancora, già questo della partecipazione e della progettazione dal basso può essere un tema importante sul tavolo del dibattito politico, anche in vista delle vicine elezioni amministrative. A chiusura dell’incontro, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, si è concordato di partire proprio dalle risultanze della consultazione per avviare un Processo Partecipato per il rilancio delle aree interne delle Colline Metallifere ai sensi della Legge regionale 462013.