Il futuro della Sinistra Vannino Chiti ne parla s Tv9

1La rubrica settinamale "Parliamone Insieme" in onda su Tv9 oggi alle 21.15 ospita Vannino Chiti, ex presidente della Regione Toscana ed ex ministro nel governo Prodi. Con Giancarlo Capecchi parlerà del suo ultimo libro, ma soprattutto dell’analisi che fa per rendere possibile una ripresa della Sinistra. Chiti chiede nel suo saggio "dare un’anima alla Sinistra, idee per un cambiamento profondo" di guardare al futuro ma non dimenticarsi il passato, di riportare come temi centrali il lavoro, la tutela delle fasce deboli, di riaccendere l’amore per la politica e di guardare al mondo cristiano con interesse.