Il Follonica Summer Nights scalda già i motori: arriva Ariete

Ariete ha annunciato proprio venerdì sera durante il suo concerto al Forum di Assago e ieri sui suoi social la "Notte d’Estate tour 2024". Il 10 agosto farà tappa a Follonica al Follonica Summer Nigths, kermesse a cura di Leg Live Emotion Group. Ariete, pseudonimo di Arianna Del Giaccio, ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico con X Factor. Ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Mare di guai", una ballata in cui racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata. Con il brano si classifica al quattordicesimo posto. In primavera inoltrata pubblica il singolo "Un’altra ora", in rotazione a partire dal 19 maggio 2023. L’11 settembre esce il singolo "Rumore", incluso insieme ai due precedenti singoli nel suo secondo album in studio "La notte", pubblicato il 22 dello stesso mese. Domani verranno aperte le prevendite alle 14 su Ticket One. Sabato prossimo alle 10 verranno aperti i punti vendita autorizzati.