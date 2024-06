Il fascino della bellezza femminile: "Miss Blumare" a Roccatederighi

Un evento speciale e inusuale accoglierà tutti gli ospiti del paese sicuramente più suggestivo del territorio di Roccastrada. Lungo via Trento a Roccatederighi sfileranno le candidate per Miss Blumare 2024 il primo concorso nazionale di bellezza, che si svolge in tutte le maggiori piazze d’Italia con finale a bordo di una nave da crociera della flotta Msc. Le selezioni che dureranno tutta l’estate vedranno partecipare tante bellissime ragazze che si vogliono candidare a rappresentare le donne, percorrere la strada dello spettacolo e delle arti visive.

Il concorso è aperto alla partecipazione delle ragazze che intendono misurarsi con questa esperienza. L’iscrizione è semplice, basta compilare on line il form su iscrizioni–missblumare.com e presentare la propria candidatura. Roccatederighi ospita per la prima volta le sfilate a partire dalle 18 di oggi e sarà un’occasione per tutti gli spettatori per conoscere un’altra bellezza: il centro storico medievale del paese che si protende verso la pianura dallo sperone trachitico. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione delle attività che fanno parte del Centro commerciale naturale Roccatederighi.

Ma prima di arrivare a Roccatederighi, le selezioni regionali del concorso Miss Blumare, il cui esordio si era svolto a Grosseto, hanno fatto tappa allo stabilimento balneare Moderno di Marina di Grosseto. "Una location fantastica – spiegano gli organizzatori – suggestiva, adatta a questo tipo di evento. Hanno partecipato ragazze provenienti da Grosseto, ma anche da altre zone della Toscana". In questo concorso è importante partecipare a più tappe possibili, in questo modo aumenta il punteggio e aumenta la possibilità di partecipare alla fase finale, allestita a bordo di una nave da crociera". E dopo quello di Roccatederighi a breve ci sarà un altro appuntamento in Maremma: domenica 23 a Follonica, al Bar Pagni. Miss Blumare è un concorso ben organizzato, spesso abbinato anche ad altri eventi. "A Marina – spiegano gli organizzatori – dopo la selezione, hanno sfilato gli abiti della linea giovanile di Targioni e quattro abiti di Dulcima, stilista londinese.