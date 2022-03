Il ’Don Giovanni’ di Mozart secondo Alessandro Riccio

Un Don Giovanni come probabilmente non si è visto mai. Non fosse altro che per la location della sua messa in scena: la salla Friuli del complesso parrocchiale San Francesco. Per questo giovedì la stagione ’La voce di ogni strumento’, promossa dall’Associazione giovanile musicale di Grosseto regala un appuntamento al contempo classico e originale. Nella Sala Friuli di Grosseto, va in scena ’Ti racconto Don Giovanni’, uno spettacolo che accompagna il pubblico dentro l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart in maniera, appunto, originale e spiritosa. Autore e interprete il prorompente Alessandro Riccio, accompagnato dall’Ensemble di archi e fiati dell’OrT – Orchestra della Toscana. Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un gruppo di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica.

Non una messinscena, ma un’affabulazione con accompagnamento musicale del trasformista Alessandro Riccio, un attore che conosce bene il mondo della musica e che che si veste e si trucca in scena, mutando voce, corpo, personalità. Al suo fianco l’Ensemble di archi e fiatidell’OrT che suona alcune delle più belle arie del dramma giocoso adattate per dieci strumenti da Francesco Oliveto.

Uno spettacolo di poco più di un’ora che punta a divertire e a emozionare, ma anche a far avvicinare il pubblico meno avvezzo all’opera lirica. Riccio racconta, spiega e interpreta tutto il meccanismo scenico svelando segreti, retroscena e curiosità di un’opera amatissima dal pubblico.

I biglietti sono in vendita on line su www.ticketgate.iteventalessandro-riccio.

I costi sono: intero 12 euro, ridotto studenti fino ai 19 anni 5 euro- Per in formazioni ci si può rivolgere Iall’Associazione giovanile musicale consultando il suo sito interent www.agimusgrosseto.it o scrivendo all’indirizzo mail agimus.grosseto@agimus.it. è possibile anche chiamare al telefono il numero 339 7960148.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto. Main sponsor: BCC di Castagneto Carducci.

Per l’accesso è necessario rispettare le misure anti-Covid19, ovvero indossare la mascherina, igenizzarsi le mani e rispettare la distanza di sicurezza tra una persona e l’altra.