Il decano Capannini premiato con la moneta celebrativa

Il decano di Coldiretti Ivano Capannini premiato con la moneta celebrativa degli 80 anni dalla fondazione del sodalizio al teatro Eliseo di Roma. Sempre e da sempre al servizio di Coldiretti, dei cittadini e degli agricoltori, Capannini (83 anni) residente a Montiano, nel comune di Maglianoin toscana, ha la vanga e le spighe che contraddistinguono l’immagine dell’associazione scolpite sul petto. Entrato in Coldiretti che ancora era un ragazzo, continua a far parte tutt’oggi del gruppo dirigente: ne è custode, un garante del suo statuto e della sua identità. Un saggio consigliere, un abile e insostituibile tessitore di relazioni e amicizie che, anche nell’ultima battaglia per le elezioni dei Consorzi di Bonifica Toscana Sud, è stato determinante con la sua esperienza.

Abilità e capacità che gli sono valse un prestigioso riconoscimento assegnato in occasione della festa per gli 80 anni dalla fondazione di Coldiretti alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è tenuto al teatro Eliseo di Roma. Sono stati il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, e il segretario generale Vincenzo Gesmundo a consegnargli la speciale moneta da 4 euro, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta del primo conio dal valore di 4 euro mai realizzato in Italia in tiratura limitata (solo 3.500 pezzi).