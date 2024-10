Il Cp Grosseto ci crede. Trasferta a Montebello

Il Circolo Pattinatori Grosseto va a caccia della prima vittoria nel massimo campionato oggi alle 18 sulla pista della Tierre Chimica Montebello. Con una settimana di allenamento in più sulle gambe, il Grosseto parte alla volta del Veneto per cercare il primo brindisi dell’anno contro una formazione a secco di successi, dopo essere stata superata in casa dal Valdagno e nella tana della corazzata Trissino. La compagine grossetana parte alla volta di Montebello con i dieci giocatori di sabato scorso (Barragan, suturato con cinque punti dopo il taglio in testa, ha ripreso regolarmente gli allenamenti), con l’obiettivo di far bene, consapevole di dover tenere un profilo basso. "La speranza è di portare a casa tre punti – dice l’allenatore Massimo Mariotti – ma siamo in una situazione nella quale non si possono fare i presuntuosi. Per cercare di ottenere la prima vittoria in campionato, dobbiamo avere ancora più intensità, fame e rispetto dell’avversario, il Montebello, che non dimentichiamo che contro il Valdagno ha chiuso il primo tempo sul 2-2. Non è una partita facile – aggiunge Mariotti – in una fase in cui le squadre si devono assestare. Cerchiamo di andare a Montebello per portare dei punti". I vicentini si sono presentati al via con una rosa cambiata di sette decimi: i soli confermati sono Alessandro Zordan, Simone Bolla, Riccardo Rossi, Simone Iselle e il secondo Maicol Nardi. La nuova stagione è partita con l’ingaggio di quattro stranieri: il portoghese Carlos Silva tra i pali, lo spagnolo Pablo Torres e gli argentini Renzo De La Reta e Ramiro Torres, ex punta del Breganze. Insieme a loro arrivano gli italiani Filippo Schiavo (ex Sandrigo), Alessandro Jofrè (ex Seregno) e la giovane punta di Trissino Alessandro Checchetto. Una scommessa aperta per Zini e la società vicentina in un campionato così esigente e nel quale l’obiettivo per questa stagione rimane la salvezza. I convocati del Cp: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan.