Il Consiglio dei giovani di Pitigliano: scadenza candidature lunedì

Scade lunedì il termine per poter presentare le liste per la formazione del consiglio comunale dei giovani. Il Comune di Pitigliano ha avviato un percorso per l’istituzione di questo organo di rappresentanza composto da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni e adesso cresce l’attesa per le liste.

"E’ uno strumento di cittadinanza attiva che consente ai giovani di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio, – dice Alessandro Polidori (nella foto), consigliere comunale con delega alle politiche giovani – ed è un’opportunità importante per esprimere opinioni e idee e per avanzare proposte diventando più incisivi sulla vita sociale, culturale e politica di Pitigliano, in particolare sulle politiche giovanili".

L’auspicio è quella di una partecipazione ampia e per raggiungere più giovani possibile, è stato pubblicato anche in video sui canali social del Comune girato proprio dentro la sala comunale: "Auspichiamo la partecipazione ampia di ragazzi e ragazze del nostro territorio – prosegue Polidori – ricordando che si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste e che è possibile partecipare sia avanzando la propria candidatura, sia come elettore andando a votare quando si terranno le elezioni. Il consiglio comunale dei giovani potrà presentare proposte di deliberazione al Consiglio e alla Giunta di Pitigliano e potrà esprimere parere preventivo non vincolante su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal sindaco o dalla giunta che riguardano i giovani e la condizione giovanile". Per chi fosse interessato a partecipare il Regolamento del Consiglio comunale dei Giovani è pubblicato sul sito del Comune di Pitigliano.