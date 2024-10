Il concorso di ‘Letteratura e Dintorni’. Torna il premio "Amori sui generis"

Un premio letterario dedicato all’amore, in ogni sua forma e declinazione. ‘Amori sui generis’ è un concorso nato a Grosseto sei edizioni fa, promosso dall’associazione culturale Letteratura e Dintorni, che riunisce scrittori, poeti, artisti teatrali, giornalisti e operatori culturali grossetani, con l’obiettivo di valorizzare e sostenere la cultura, l’arte e l’istruzione. I termini per iscriversi all’edizione di quest’anno scadranno a fine mese. Le sfumature possibili dell’amore sono tante, ogni genere è un colore diverso e un’opera è sempre frutto di più colori, ma il soggetto in questo caso è sempre il sentimento che muove la trama e i protagonisti. Anche una sezione dedicata al giallo, in occasione del cinquantenario della morte dell’attore Gino Cervi, indimenticabile interprete del Commissario Maigret, avvenuta a Punta Ala il 3 gennaio 1974. Le opere saranno valutate da una giuria composta da esperti e presieduta dalla giornalista, scrittrice e blogger Dianora Tinti. "Oggi più che mai – spiega l’autrice – sentiamo tutti la necessità di riscoprire i sentimenti. Il genere letterario che li pone al centro della storia a volte è stato un po’ affossato, soprattutto da certi ambienti, ma con ciò che succede oggi le persone hanno bisogno di riscoprire quello che abbiamo dentro. Quando si parla di emozioni e sentimenti siamo tutti uguali, siamo tutti nudi. L’amore è sempre la forza che è il motore di tutto. Adesso c’è una riscoperta di questo tipo di letteratura, come dimostra anche la quantità di libri che vengono pubblicati sull’argomento. Sono storie che rafforzano l’empatia del lettore, il legame con un personaggio letterario con cui condividere emozioni e sentimenti".

Riccardo Bruni