Il Comune di Santa Fiora porta lo Smart Working Village al Piccolo Festival Civico

Il Comune continua a portare in giro la sua esperienza dello Smart Working Village e l’ultima occasione l’intervento al Piccolo Festival Civico che si è svolto a Grotte di Castro (in provincia di Viterbo). Il Festival, organizzato dall’associazione Semi, ha affrontato il tema "Scenari nuovi per borgo e territori antichi. Una comunità che immagina il futuro". Il Comune di Santa Fiora è intervenuto sul tema "Nomadi digitali e smart working, il progetto Vivi in paese", con Francesco Biondi, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili. "Un progetto che ha riscosso successo e che poi si è evoluto nel più complesso progetto Smart Village – ha detto Biondi – finalizzato a creare le condizioni per attrarre aziende che investono sul territorio. Al Piccolo Festival Civico ho ribadito quanto sia importante sostenere i giovani radicati nel territorio, che vogliono rimanere e sono portatori di sviluppo economico".