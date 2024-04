Il Comune cerca rilevatore di dati statistici: il bando

Il Comune di Campiglia Marittima bandisce una selezione per titoli per il reclutamento di un rilevatore in occasione dello svolgimento delle due Indagini Multiscopo sulle Famiglie: “I cittadini e il tempo libero” e “Famiglie e soggetti sociali”. Le domande dovranno pervenire tramite pec, da pec, all’indirizzo [email protected] entro il 18 aprile.️Le rilevazioni si svolgeranno indicativamente nel periodo giugno/ agosto 2024, dovranno essere svolte nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dall’Istat e dall’Ufficio Statistica Comunale. Per il Comune di Campiglia Marittima saranno coinvolte 19 famiglie per l’indagine Cittadini e tempo libero e 33 individui per l’indagine Famiglie e soggetti sociali mentre il numero stimato di interviste da effettuare dal rilevatore è pari a 13 famiglie per l’indagine Cittadini e tempo libero e 23 soggetti per Famiglie e soggetti sociali.