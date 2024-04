Il Comune assegna un contributo di 55mila euro all’Ente Palio

Un contributo di 55 mila euro all’Ente Palio, mentre ai quattro rioni vanno 10 mila euro a testa, per un totale di 40 mila euro (in tutto 95 mila euro complessivi). Le concessioni economiche, emesse dal Comune, saranno utilizzate per l’organizzazione, la gestione e la promozione dell’81° Palio Marinaro dell’Argentario e delle iniziative culturali correlate. A quattro mesi da Ferragosto è iniziata la lunga "maratona" che porterà all’evento che tutti attendono. Come raccontato nei giorni scorsi, domenica sono stati consegnati i guzzi ai capitani di Croce, Fortezza, Pilarella e Valle. Custoditi e rimessi in sesto nei locali all’ex Aeronautica, i battelli sono stati trasportati in piazza dove, alla presenza delle autorità locali e dei nuovi dirigenti dell’Ente Palio, sono stati affidati ai rioni per gli allenamenti e in vista della Festa di Primavera, che si terrà il 28 aprile con il Palio delle donne. "Come rappresentante dell’amministrazione comunale – commenta il comandante del Palio Massimo Benedetti – voglio ringraziare tutti i volontari che si prestano e si presteranno per questo obiettivo che abbiamo in comune. Penso che insieme faremo grandi cose. Persone che lavorano tutta la settimana e dedicano la domenica mattina al Palio fanno ben capire quanto sia grande l’amore che li lega a questa manifestazione. È stato il nostro primo atto dell’avvio degli eventi del 2024. Nell’occasione vorrei ringraziare l’amministrazione per aver messo a disposizione i fondi per i lavori di restauro dei battelli, il cantiere Ultramarina che ha eseguito i lavori in tempi ristretti, Antonio Anastasia che ci ha aiutato nella supervisione dei lavori, tutti i componenti dell’Ente Palio e quelli della commissione tecnica che hanno seguito i lavori. Ringrazio anche i rioni che hanno dato una mano preziosa". Ringraziamenti a cui si unisce il delegato del sindaco per il Palio, Giovanni Loffredo.