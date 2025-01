Il comitato "Gavorrano Solidale" resta attivo: "Nuova squadra, ma stessi obiettivi"

Il comitato "Gavorrano Solidale", istituito dal Comune durante l’emergenza pandemica, continuerà la sua attività di supporto nel territorio, raccogliendo e distribuendo aiuti a famiglie e cittadini in difficoltà.

La nuova formazione del comitato è guidata dalla Croce Rossa di Gavorrano e include rappresentanti chiave della comunità: la sindaca Stefania Ulivieri, l’assessorA al Sociale Francesca Mondei, l’assessore Simon Brunetti, il consigliere comunale di minoranza Giacomo Signori, la Croce Rossa di Caldana e Ravi, un esponente della Commissione Pari Opportunità, il parroco designato dalla Curia, l’associazione Auser di Gavorrano e l’assistente sociale di zona.

"Il 2025 si apre con una nuova squadra per il comitato, che prosegue però con gli stessi obiettivi – dichiara Stefania Ulivieri –. Questo gruppo, nato in risposta alle difficoltà della pandemia, si è dimostrato uno strumento fondamentale per affrontare rapidamente situazioni di disagio sociale. Il comitato opera sempre in collaborazione con l’assistente sociale di zona, garantendo interventi mirati e tempestivi".

"Il sociale non è solo un capitolo di bilancio, ma una responsabilità concreta – aggiunge Francesca Mondei –. Nell’anno 2024 con risorse proprie abbiamo sostenuto le famiglie con disabili gravi, garantito contributi per l’attività sportiva dei minori e per l’integrazione dei canoni di affitto. Il nostro obiettivo è ampliare ulteriormente il raggio d’azione, concentrandoci su supporti concreti per chi è più fragile, in particolare disabili e minori".