Il comandante provinciale Adinolfi in visita al frantoio Franci

Il frantoio storico di Montenero d’Orcia, guidato dalla famiglia Franci ha ricevuto una visita molto speciale, quella cioè del comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto, il colonnello Giuseppe Adinolfi. Accompagnato dal Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Viola Bartocci, Adinolfi ha visitato gli impianti di lavorazione dello storico e famoso oleificio che si trova all’interno del borgo di Montenero d’Orcia, piccola frazione del comune di Castel del Piano.

L’ufficiale è stato ricevuto dal titolare dell’azienda, Giorgio Franci, con cui sono state affrontate diverse tematiche, come la sicurezza vera e propria dell’impianto di lavorazione, nonché la tutela dell’ambiente e della sua biodiversità.

Il frantoio storico Franci rappresenta un modello per l’intero settore e ad oggi, grazie alla qualità degli oli prodotti e ai tanti premi ricevuti, porta il "marchio" Amiata in giro per il mondo.