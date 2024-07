Il collasso della laguna: "La giunta si dimetta"

Dimissioni subito. Secondo il gruppo consiliare di minoranza, "Alternativa Orbetello", quanto sta avvenendo in laguna è soltanto l’ultimo atto di un dramma già scritto, che non è stato considerato nella giusta misura dalla giunta comunale guidata da Andrea Casamenti, "colpevole di aver continuato a ridimensionare la portata della situazione in laguna per non ammettere le proprie responsabilità".

"E chi ha negato l’evidenza, sottovalutato i segnali e non ascoltato né i dati in arrivo né la richiesta di intervento della cittadinanza e di chi conosce bene la laguna – affermano i consiglieri di opposizione – ha dovuto alla fine arrendersi all’evidenza, o meglio alla tragedia. Un’inerzia amministrativa senza precedenti che dimostra come l’attuale giunta sia assolutamente incapace di amministrare il territorio sotto ogni aspetto, a partire dalla laguna che ne è il centro identitario, ambientale, turistico ed economico".

Dall’opposizione arriva quindi una richiesta di dimissioni indirizzata alla giunta, colpevole di aver fallito "nel gestire ciò che era di sua competenza e nel sollecitare gli enti superiori competenti per tutto il resto". Oggi alle 18, inoltre, assemblea pubblica in piazza Plebiscito organizzata dal Collettivo Kairos.

Ma all’opposizione consiliare e ad alcuni oppositori del Pd risponde il sindaco, Andrea Casamenti.

"Questo non è il momento di fare polemica – sottolinea – o perdersi in chiacchiere con inutili e strumentali richieste di dimissioni che, chiaramente, vengono rispedite al mittente. La maggioranza che governa il Comune è unita e compatta nell’affrontare in modo serio e concreto questa crisi. La nostra attenzione è assorbita completamente a contere i danni e a salvare la stagione turistica, obiettivo che stiamo perseguendo con tutte le nostre forze, facendo un sforzo organizzativo e operativo immane". "Noi stiamo lavorando con lucidità – conclude Casamenti – e invece di buttare via tempo ed energie e di strumentalizzare questo evento nefasto, ci piacerebbe che l’opposizione e i nostri critici più feroci fossero impegnati, come noi, a dare una mano concreta, come stanno facendo alcuni deputati anche dello stesso Pd, per garantire il contenimento della situazione e per salvaguardare una stagione che vede un’ottima presenza di turisti e che, nonostante tutto, sta procedendo bene".