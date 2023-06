Il Club "La Cinghialessa" premia Rino Magagnini

Sabato 17, il Club "La Cinghialessa" di Gavorrano intende tributare un omaggio allo storico di Follonica, Rino Magagnini, "per la sua instancabile opera di salvataggio e divulgazione di edifici, manufatti, opere della cultura materiale, rievocazioni folcloristiche e tradizionali, pubblicazioni locali, che hanno contraddistinto la storia di Follonica e del territorio". "La Cinghialessa" è un’associazione che ha preso il via nell’ ottobre 2019, dopo un decennio di elaborazione, grazie all’azione decisiva e trainante dell’ideatore Franco Balloni e del presidente Carlo Soldatini, con la collaborazione poi di Franco Agresti, Maurizio Leuci, Francesco Zetti, Rino Magagnini e tanti altri. L’incontro conviviale, fissato per sabato 17, avrà luogo al ristorante "Zenzero", in via IV Novembre 8, punto nodale dal quale partire, dopo la premiazione, per la visita e l’approfondimento della vicina chiesa della Ghisa e del dirimpettaio comprensorio Ilva, ricco di permanenze storico metallurgiche di rilevanza nazionale.