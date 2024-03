Il Centro Studi Squali in missione. Lo staff è in Groenlandia

Dopo ben tre anni di attesa e preparazione, lo staff del Centro Studi Squali di Valpiana, costituito dalla Coordinatrice Scientifica Francesca Romana Reinero e dal direttore del Centro Studi Squali Primo Micarelli, è partito per una delle più impegnative e complesse missioni svolte sinora. Alla volta della Groenlandia, a Kulusuk, aggregati al fotografo di fama mondiale Sergio Riccardo che ha sapientemente organizzato la missione esplorativa, lo staff cercherà di osservare un "Matusalemme dei mari", il famoso Squalo della Groenlandia (Somniosus microcephalus). Questo squalo è capace di raggiungere i circa 500 anni di età, un record assoluto. Si tratta di uno squalo particolarmente schivo che può raggiungere oltre i 6 metri di lunghezza. Sarà un’attività che metterà a dura prova l’esperienza dello staff del "Centro Studi Squali" che sarà uno dei pochi al mondo a tentare di osservare in un ambiente estremo, con -2 gradi in acqua e temperature esterne che possono andare sotto i 25 gradi, un formidabile prodotto dell’evoluzione. Intanto nella Special Issue "Shark Ecology" della Rivista Scientifica "Diversity" l’articolo, dal titolo: "First Use of Free-Diving Photo-Identification of Porbeagle Shark (Lamna nasus) off the Brittany Coast", France (by Armelle Jung, Arthur Ory, Paul Abaut and Lucas Zaccagnini), suggerisce che l’area di Trégor al largo della costa della Bretagna funge da residenza stagionale per le femmine di smeriglio, soprattutto tra maggio e ottobre. Questo studio rappresenta un primo passo positivo nell’uso della fotoidentificazione per questa specie.