Il caso Almirante Oggi il Consiglio decisivo Proteste dell’Anpi

Consiglio Comunale molto atteso, quello in programma oggi. All’ordine del giorno infatti la mozione, presentata dai consiglieri Vasellini (Vivarelli Colonna sindaco), Bragaglia (Lega), Guidoni (FdI) e Minacci (Gruppo misto di maggioranza) per confermare la volontà della giunta di intestare una via a Giorgio Almirante, una a Enrico Berlinguer e una alla "Pacificazione nazionale". Importanti anche altri punti all’ordine del giorno contro l’utero in affitto, uno a difesa della dignità della donna e a contrasto della maternità surrogata. Cresce la protesta intanto tra le associazioni dei partigiani. stamani si svolgerà un presidio davanti al municipio in piazza Duomo a Grosseto, "localizzato simbolicamente in prossimità delle pietre d’inciampo" promosso dall’Anpi provinciale "Norma Parenti" contro la maggioranza "che vuole confermare la volontà della giunta di dedicare una via alla figura di Giorgio Almirante, razzista e gerarca fascista". Il presidio, promosso insieme "alle organizzazioni aderenti alla Grande alleanza democratica e antifascista" seguirà dall’esterno, attraverso i canali informativi dell’ente, i lavori del Consiglio. La presenza dell’Anpi, "che attuerà unitariamente una impostazione pubblica dal chiaro carattere istituzionale volta ad una persuasione morale rivolta a tutti i consiglieri - si spiega in una nota -, non verrà ad interessare in alcun modo il palazzo comunale o l’aula consiliare per consentire lo svolgimento dei lavori e favorire un concreto ripensamento degli amministratori del capoluogo, soggetti al primario dovere di rappresentare l’intera comunità delle cittadine e dei cittadini. Il presidio sarà facilmente individuabile grazie alla presenza alle pietre d’inciampo, collocate in prossimità del palazzo comunale a ricordo dei 3 deportati politici grossetani Albo Bellucci, Giuseppe Scopetani ed Italo Ragni, attraverso l’esposizione del labaro del comitato provinciale Norma Parenti a partire dalle 11 fino al termine della seduta consiliare". Protesta "diversa" invece dei rappresentati dell’Anpi "Elvio Palazzoli" che "invita gli iscritti ed i cittadini tutti a partecipare al presidio organizzato davanti al palazzo comunale alle 11 a sostegno dell’opposizione in Consiglio Comunale, quando sarà discussa la mozione su Almirante. La presenza in sala sarà consentita solo mantenendo un rigoroso e rispettoso silenzio, come avvenuto di fronte alla Commissione di Garanzia e Controllo. "Dobbiamo contrastare in ogni modo – ha detto il presidente Romeo Carusi – la decisione scellerata della giunta comunale di Grosseto di dedicare una via al fascista Almirante".