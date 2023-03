Il Carrefour festeggia i venti anni

Settimana importante per il Carrefour Market locale perché compie 20 anni e a questa festa di compleanno ha invitato molti ospiti. I primi festeggiamenti si sono svolti lunedì, oggi nel punto vendita di via Brondolini è presente Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’undicesima edizione di Masterchef. La giovane cuoca darà spettacolo ai fornelli che saranno allestiti nel negozio, in un corner speciale, dalle 10 a 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Il Carrefour Market di Pitigliano è un punto di riferimento per tutta la comunità. Era il 1966 quando Lida Nucci apriva per la prima volta il suo negozio nel cuore della cittadina del tufo. Nel corso degli anni, con l’aiuto dei figli, l’attività si ingrandisce fino ad arrivare al 2003 con lo spostamento in via Brodolini e la guida dei figli di Lida, i fratelli Buoni: Claudia, Giorgio e Massimiliano. "È una storia d’impresa e di famiglia bellissima – sottolinea Maurizio Nicolello, di Etruria Retail – che è giusto festeggiare nel migliore dei modi, con iniziative speciali e ospiti prestigiosi. Il Carrefour Market di Pitigliano, del resto, esprime al meglio quei concetti di prossimità e vicinanza con i clienti che sono nel dna di Etruria Retail".