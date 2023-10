"Il capitale umano e le prospettive a Follonica: incontro col Rotary Club"

Si chiama "Le prospettive del capitale umano del territorio" ed è il convegno che si è svolto all’aula magna dell’Isis di Follonica patrocinato dal Rotary Club di Follonica. Marilena Anna Maddaluna dell’Isis e il sindaco Andrea Benini, hanno aperto i lavori, sottolineando "che la cosa più importante per gli studenti sia capire cosa vogliano diventare da grandi, di modo da fare le scelte giuste e da raggiungere i propri obiettivi". Relatori dell’incontro sono stati Francesco Pacini, presidente di Confindustria Toscana Sud-Delegazione di Grosseto; Gabriele Pazzagli, Direttore Tecnico di Nuova Solmine, Anna Rita Bramerini, direttore generale della Cna di Grosseto e Andrea Biondi, direttore Confesercenti. Sono state illustrate le possibili opzioni di studio quali i corsi post-diploma degli Its Accademy ed i corsi di laurea più richiesti. Si è quindi parlato della Steam Education, affinché anche la didattica possa essere ripensata in modo che ogni materia si compenetri a vicenda.