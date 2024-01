Il calendario per realizzare l’asilo nido

Le immagini finaliste del concorso fotografico 2022 riservato agli iscritti, tutte ambientate in Maremma, sono finite sulle pagine del calendario 2024 dell’Ordine dei medici di Grosseto. E chi acquisterà il calendario – con un contributo di 10 euro – finanzierà la realizzazione del progetto di un asilo nido aziendale nell’ospedale Misericordia di Grosseto. Il calendario è disponibile nella sede dell’Ordine dei medici in via Papa Giovanni XXIII 37 e al Bar Awanagana, sempre al centro commerciale di Gorarella.

"Il progetto dell’asilo nido aziendale al Misericordia è un’iniziativa alla quale teniamo molto – conferma la presidente dell’Ordine dei medici, Paola Pasqualini (nella foto) – e abbiamo pensato di offrire a tutti la possibilità di contribuire anche acquistando un calendario 2024 realizzato con le bellissime immagini del nostro concorso fotografico. Ma non solo: è possibile partecipare alla raccolta fondi acquistando nelle principali librerie di Grosseto il libro La cura che raccoglie i racconti brevi scritti da 24 medici che hanno partecipato al concorso Ippocrate nell’arte". La copertina del calendario è del vincitore del concorso fotografico, Pietro Monaci, mentre a illustrare i mesi successivi sono le fotografie di Maria Rosaria Ferraro, Enzo Mustacchio, Giuseppe De Pietro, Adalberto Campagna, Andrea Coratti e Franco Simoni.