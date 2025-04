Il calcio maremmano piange mister Coralli

Il calcio e lo sport maremmano è in lutto: è morto infatti Moreno Coralli, uno degli allenatori più conosciuti e amati da intere generazioni di calciatori. Si è spento nella mattina di ieri all’età di 72 anni. Coralli, non era solo un tecnico, era un tessitore d’anime. Ogni allenamento, ogni partita con lui diventava una celebrazione di quel gioco, un atto d’amore verso quel calcio autentico che è rimasto per il momento solo in provincia.

Coralli durante la sua lunga carriera da allenatore ha guidato molte compagini come Nuova Grosseto a Santa Fiora ma anche Batignano e Montiano. Era considerato, da tutti gli addetti ai lavori, un allenatore di uomini prima che di squadre. Il calcio maremmano, alla notizia della sua morte, nelle prime ore della mattinata di ieri, ha deciso di riversare sui social tutta la sua tristezza. In tanti hanno voluto ricordarlo, con un aneddoto ma in tanti con moltissimi attestati di stima e vicinanza alla famiglia.

Tra i messaggi più struggenti, quello di Nicola Brezzi, direttore sportivo del Belvedere che in questa stagione ha vinto il campionato di Promozione. "Sei stato un mio allenatore – ha scritto – il primo della mia carriera. Grazie per quello che sei stato, per quello che hai fatto". Lascia la moglie e due figli, stimati calciatori maremmani, Alessandro e Riccardo.