Il "Cabaret Yiddish" di Moni Ovadia

La stagione teatrale a Pitigliano inizia questa sera e sul palco del Teatro Salvini, alle 21, salirà Moni Ovadia con lo spettacolo "Cabaret Yiddish". "Cabaret Yiddish" è uno spettacolo fatto di storie, musica, canti, aneddoti e citazioni, nella geniale atmosfera da cabaret, per far conoscere al grande pubblico la lingua e la cultura Yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, che rappresenta la condizione universale dell’ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque. Uno spettacolo che "sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe". Tutto questo è ciò che Moni Ovadia chiama "il suono dell’esilio, la musica della dispersione": in una parola della diaspora. Ad accompagnare Moni Ovadia sarà la musica dal vivo di un ensemble di bravissimi musicisti: Paolo Rocca al clarinetto; Michele Gazich al violino; Giovanna Famulari al violoncello; Nicu Nelutu Baicu alla fisarmonica; Mauro Pagiaro (suono). Uno spettacolo Corvino Produzioni. Anche quest’anno gli spettacoli della stagione teatrale saranno affiancati dall’iniziativa "Metti una sera a teatro": nel foyer del teatro Salvini artisti locali esporranno le loro opere d’arte. In occasione dello spettacolo di Moni Ovadia esporrà Maurizio Dusio.