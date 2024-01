Il "Butcher". Boom sul blog per Laganga

Il 2023 si è chiuso con numeri da record per il suo blog e il 2024 inizia con un programma già molto intenso di nuove iniziative. Non si ferma – anzi! – l’attività collaterale al suo lavoro e Andrea Laganga – conosciuto come il Butcher – dopo il lancio del format "La Parola del Butcher" che i lettori hanno premiato con un bel +29% di visualizzazione rispetto all’anno precedente. Una rivisitazione del vecchio blog, una presa di coscienza dei tempi che cambiano con la volontà di rimanere fedele a se stesso ma con una marcia in più. I lettori, gli amici e il settore hanno apprezzato e ripagato con la loro fiducia.

"La Parola del Butcher" un format raccontato in prima persona, dove il Butcher porta i lettori a visitare e conoscere il mondo del settore carnivoro sotto differenti punti di vista. Una voce appassionata, esperta, sentita: un punto di vista per aprire a nuove interpretazioni, portare informazioni ma soprattutto creare comunità, confronto e dialogo.

Grazie a questo nuovo modo di raccontare il blog "Maremma Che Ciccia" ha continuato ad essere il primo meat blog italiano scelto dai lettori: 160.000 visite, 415000 pagine, 3.800.425 accessi, 256 articoli Ig&TikTok, 2 nomine ad Ambasciatore (del Gusto), 7 cene in villa, 6 Cantine, 21 meatcatering.

"Un anno appena passato raccontato in prima persona, dove porto i miei lettori a visitare e conoscere il mio mondo – dice Andrea Laganga – con una narrazione portata avanti per e con passione".

Tanti i numeri del blog e tante nuove idee pronte ad essere sviluppate. Infatti il 2024 vedrà l’arrivo di un PodCast dal sapore ButcherStyle e la continuazione di grandi collaborazioni e Meat-party insieme alle grandi aziende del mondo food & wine.

Del team Macelleria Laganga di Grosseto, ha fondato nel 2017 la ‘Nazionale Italiana Macellai’ e nello stesso anno viene nominato dal Gran Consiglio Mondiale (organizzazione del circuito World Butcher Challenge) Referente Unico del WBC per l’Italia. Nel 2023 è stato nominato anche Maestro Ambasciatore del Gusto 2023.