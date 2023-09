Il bilancio che verrà Ecco la tassa di soggiorno

Dal primo gennaio anche il Comune di Monte Argentario avrà la tassa di soggiorno per i turisti. Il punto verrà discusso nel consiglio comunale di oggi insieme, oltre alla mozione della maggioranza sulla casa della salute, alle variazioni al bilancio di previsione con applicazione dell’avanzo, al programma triennale delle opere pubbliche e al documento unico di programmazione. Tra i punti previsti anche l’approvazione del bilancio consolidato 2022, un debito fuori bilancio e la modifica del regolamento sul calcolo degli oneri di urbanizzazione, oltre all’interrogazione sulla partecipazione dello statuto comunale di Nazareno Bausani sulla programmazione degli ormeggi comunali. Quello che attira di più l’attenzione è poi il punto relativo all’istituzione dell’imposta di soggiorno, la tassa turistica alla quale, finora, il Comune di Monte Argentario aveva sempre rinunciato ma che, da gennaio, verrà applicata anche ai turisti che arriveranno sul promontorio. La scelta dell’amministrazione è di istituire una tassa di 2 euro al giorno per alberghi e abitazioni, che aumenta a 4 euro per chi soggiornerà negli hotel a 4 e 5 stelle. Questa novità porterà dall’anno nuovo nelle casse dell’ente, stando ai calcoli dell’assessore al Bilancio, Silvano Scotto, circa 300mila euro.

"Anche il Comune di Monte Argentario, uniformandosi ai comuni di Orbetello, Capalbio, Grosseto e altri – dice l’assessore – dal primo gennaio 2024 applicherà la tassa di soggiorno per i turisti che soggiorneranno nel nostro comune. Considerando la media di presenze degli ultimi anni, si stima che il gettito sarà tra 250 e 350mila euro, a seconda delle tariffe che verranno approvate dalla giunta in fase di approvazione del bilancio. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rafforzare ancora di più gli investimenti in campo turistico, innescando un circolo virtuoso basato su progettualità, condivisione con gli operatori del settore e marketing territoriale". L’approvazione dell’imposta di soggiorno è inoltre propedeutica ai punti sul bilancio, che verranno anch’essi discussi stamani in consiglio.

Andrea Capitani