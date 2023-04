Igiene degli alimenti Giunta nuovo direttore

È il dottor Giampaolo Giunta, grossetano, il nuovo direttore della struttura complessa di Igiene degli alimenti di origine animale – Area Est dell’azienda Asl Toscana Sudest. Il contratto di incarico durerà 5 anni. Il dottor Giunta, che prenderà servizio con il nuovo incarico da lunedì, è il vincitore della selezione finalizzata alla individuazione del direttore del settore Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. Il dottor Giunta si è laureato nel 1994 in medicina veterinaria all’università di Pisa dove si è specializzato in Ispezione degli alimenti di origine animale. Successivamente ha conseguito due master: il primo di perfezionamento in "Legislazione nazionale e comunitaria degli alimenti" all’Università degli Studi di Teramo, quindi il master di II Livello in Management delle aziende sanitarie all’università di Pisa nel 2020. Attualmente il dottor Giunta è responsabile a tempo indeterminato dell’unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare Colline dell’Albegna. "Sono soddisfatto dell’incarico. Rappresenta un punto di arrivo importante per me - dice Giampaolo Giunta - Cercherò di interpretare l’incarico nel miglior modo possibile ed essere di supporto professionale ai colleghi creando una squadra a tutela della salute pubblica e della cittadinanza".