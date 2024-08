I talk show estivi. La riforma del Codice della strada secondo Rocco

"Riforma organica del Codice della strada che risulta ormai sicuramente inadeguato". questo il tema dell’incontro di oggi pomeriggio alle 18.30, che chiude la programmazione di agosto. Ospite del suggestivo e molto frequentato salotto alle Terme Marine Leopoldo II, sarà l’avvocato Armando Rocco, specializzato in diritto del Codice della strada e docente presso la scuola regionale campana della polizia locale. L’avvocato Rocco, una delle "eccellenze" in materia di sicurezza stradale, è stato nominato suo consigliere giuridico dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, con decreto n.196 del 2023 ed è già da un anno che lavora per innovare il Codice della strada, condividendo la volontà del ministro Salvini, con il quale lavora fianco a fianco, per arrivare, se possibile entro la fine di quest’anno, ò una speranza che ancora si coltiva, ad una riforma organica del nostro Codice, ormai superato e quindi non più attuale. Un altro codice insomma con un cognome già abbinato (questo non lo sarà ma Rocco è il tecnico incaricato da Salvini) a questo tipo di lavoro, proprio così, Rocco. Sicuramente quindi anche il "suo" sigillo. Trattandosi di materia delicata, pure per le tasche dei cittadini, non troverà unanimità di consensi. E oggi è l’occasione giusta per capire quali saranno le principali modifiche. Hanno già assicurato la loro presenza delegazioni di forze dell’ordine e forze di polizia, comprese quelle municipali. Lo studio Rocco è considerato un punto di riferimento per quanto riguarda il Diritto della Circolazione Stradale. Conducenti, proprietari e operatori fanno costantemente riferimento all’avvocato Armando Rocco, sicuramente uno tra i professionisti più accreditati in materia, e non solo a livello nazionale, del Diritto della Circolazione Stradale e per questo prescelto dal ministro Salvini per la sua esperienza. L’avvocato Rocco è docente nei corsi di aggiornamento per le forze dell’ordine e nei master universitari per laureati in giurisprudenza. Si occupa di tutte le problematiche che riguardano il Codice della Strada: dai ricorsi per violazione ai sensi dell’articolo 142, velocità non consentita, accertata con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, a quelli per violazione dell’articolo 186, guida in stato di ebbrezza o 187 guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per finire ai verbali elevati per velocità o sorpassi. Insomma un talk show diverso ma certamente molto utile per avere le ultimissime novità su cosa bolle in pentola e che presto diventerà legge, dopo le notizie sugli autovelox e le contestazioni possibili, fino ai rimborsi, per multe e verbali notificati da enti che non avevano revisionato le apparecchiature "per fare cassa" oltre che per garantire la sicurezza degli automobilisti . Ma gli argomenti di grande interesse sono anche altri, molti altri e interessano non solo i citttadini motorizzati (speriamo che ci siano regole precise anche per i ciclisti e per chi usa il monopattino) ma anche gli enti locali ad ogni livello che, "dalla strada" prendono anche una voce importante per i loro bilanci.