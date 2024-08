I talk show estivi. I vizi eterni dei politici. Viaggio (di sola andata) verso tutti i privilegi

Apertura dei talk show di agosto alle Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto, con Sergio Rizzo. Sarà lui l’ospite che Giancarlo Capecchi intervisterà oggi dalle 18.30, nel salotto a bordo della grande piscina delle Terme dove verrà presentata l’ultima opera di Rizzo "Io so’ Io, come i politici, sono tornati ad essere intoccabili".

Tutti ricorderanno che Rizzo, insieme a Gian Antonio Stella, ha scritto "La Casta", il bestseller che ha superato un milione e trecentomila copie di vendite. E la prefazione a "Io so’ Io" è proprio di Gian Antonio Stella che aggiunge come invito alla lettura anche la postilla: "E’ in tempi come i nostri che libri come questo risultano indispensabili". E poi ancora: "Un ritorno sul luogo del delitto de La casta, con una nuova impietosa requisitoria contro il mondo degli intoccabili, sordo a ogni richiesta di trasparenza, responsabilità e cambiamento".

E che riguarda tutti, proprio tutti gli schieramenti politici, che oggi continuano ad attaccarsi, ognuno scaricando sull’altro le responsabilità delle cose che non vanno nel nostro Paese. E siccome non sono poche, le accuse e gli attacchi incrociati non hanno mai fine, tanto che dire di vivere costantemente in campagna elettorale non è certo dire cose insensate. O esagerare. I risultati poi li vediamo tutti, vanno ad ondate: partiti che raggiungono il 40% in momenti favorevoli per le loro prese di posizione o promesse, sempre legati a personaggi che sono il riferimento proposto nelle varie liste e che scendono poi, più o meno rapidamente, a stabilizzarsi su risultati ad una sola cifra percentuale. Che siano a sinistra, a destra o al centro.

"Fra la politica e il mondo reale c’è un abisso incolmabile – dice Rizzo –. Dal 2006 leggi elettorali indecenti non permettono di scegliere liberamente chi ci rappresenta. Le urne sono sempre più vuote e così alla fine governano coalizioni votate da meno di un quarto degli italiani maggiorenni: come in nessun altro Paese democratico. Il parlamento è un coacervo di cerchi magici e parentele, privilegi e interessi personali hanno ripreso il sopravvento, in un delirio di scorte e auto blu. La classe dirigente pare convinta che chi governa sia il padrone della cosa pubblica. Al pari dei potenti che due secoli fa ispiravano il sonetto ’Li soprani der monno vecchio’ al grande poeta romanesco Giuseppe Gioacchino Belli". Così nella quarta di copertina, virgolettato, con l’aggiunta dei versi di Belli che giustificano il titolo:” C’era una volta un Re che dar palazzo mannò fora a li popoli st’editto: io so io, e voi nun zete un...".

La direzione delle Terme Marine e Giancarlo Capecchi, che ripropone nella sua rubrica settimanale su Tv9 ogni incontro della stagione estiva, invitano residentie turisti a partecipare al talk show "che come ogni altro appuntamento – ricorda Amedeo Vasellini, general manager delle Terme Leopoldo II – è a ingresso libero e gratuito, così come il parcheggio".