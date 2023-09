I supermercati Conad assumono 10 persone

I supermercati Conad di Grosseto sono in continuo sviluppo e per garantire il mantenimento di una buona qualità dei servizi è necessario aumentare gli addetti alla vendita nei negozi di Grosseto.

Proprio per questo motivo ha preso il via in questi giorni una nuova ricerca di dieci persone con e senza esperienza lavorativa e senza limiti di età che saranno collocate nelle strutture grossetane a rinforzo delle squadre che sono ad oggi già operative nelle strutture presenti nel capoluogo maremmano.

Chiunque sia interessato a questo tipo di occupazione potrà inviare il proprio curriculum alla mail [email protected] indicando nell’oggetto della mail “Candidatura 538”.

Le candidature saranno vagliate e selezionate anche attraverso colloqui specifici.

In caso di accettazione inizierà un periodo formativo all’interno dei supermercati Conad, per chi sarà scelto una volta avvenuta la selezione.