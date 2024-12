I servizi on line della Pubblica amministrazione

Oggi dalle 10 alle 11 si svolgerà il primo dei mini corsi gratuiti, che sarà possibile seguire nella sede della Casa del popolo di Bagno di Gavorrano, intesi a fornire ai cittadini del territorio un’introduzione e approfondimento sulla fruizione dei servizi della pubblica amministrazione online.

Il primo appuntamento verterà sulla app "Io", l’applicazione mobile che consente ai cittadini di accedere a servizi pubblici digitali, ricevere messaggi e avvisi dalle pubbliche amministrazioni e gestire le proprie pratiche in modo semplice e sicuro. Per partecipare basterà presentarsi con la tessera sanitaria per registrarsi al corso. Il progetto "Pdf - Punti di facilitazione digitale" rientra nelle attività finanziate del Pnrr.