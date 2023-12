I progetti della Regione: "Maggiori investimenti sulle strutture esistenti e per le Case di comunità"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ieri mattina, accompagnato dall’assessore regionale Leonardo Marras, è stato in visita all’ospedale di Orbetello.

"Sono qui a testimoniare l’impegno della Regione nell’attuare le politiche sanitarie sul territorio – ha detto il presidente a margine dell’incontro –. Attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza porteremo maggiori investimenti utili ad ammodernare le attuali strutture e a realizzare le Case di comunità, di particolare importanza per un’area come quella del Sud della Toscana".

Il presidente ha inoltre incontrato alcuni pazienti affetti da fibromialgia, una malattia rara, una patologia reumatica extra-articolare caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico che provoca un profondo affaticamento e che coinvolge diversi organi e apparati. "Si tratta di pazienti che possono trovare sollievo grazie alle forme associative che supportano la nostra sanità – ha detto Eugenio Giani –. In questo modo potranno avere il giusto e significativo apporto da parte del Sistema sanitario pubblico. Progressivamente cercheremo di intervenire su coloro che hanno bisogno di cure e di assistenza costanti, sebbene non ancora inquadrabili nella tipologia acuta che si tratta in ospedale".

E ad Orbetello il governatore (accompagnato anche dal direttore generale della Asl Antonio D’Urso, dal direttore ospedaliero Massimo Forti e del distretto Paola Caldesi) ha incontrato un gruppo di circa 60 donne, provenienti da tutta la provincia, dell’associazione che riunisce chi è colpito dalla fibromialgia. Con Giani, al tavolo della presidenza, la coordinatrice dell’associazione Vincenza Di Renzo.

Eugenio Giani ha assicurato la Di Renzo che l’associazione avrà presto un proprio locale all’interno dell’ospedale lagunare dove potersi riunire. "Per quanto di competenza della Regione – ha detto il governatore – cercheremo di inserire questa patologia degenerativa nei Lea in modo da assicurare percorsi specialistici e di cura più moderni ed all’avanguardia, farmaci e prestazioni specialistiche, accertamenti preventivi gratuiti".

Una malattia rara che, secondo Giani, dovrà comunque trovare nuovi servizi in tutta Italia e non solo in Toscana, in sinergia fra la sanità pubblica e le singole associazioni.

"Sono momenti difficili – ha detto Giani –. Lo Stato ha tolto un capitolo di bilancio a favore della Regione di 400 milioni di euro. Dal momento che non possiamo tagliare sui servizi sociali e sanitari, abbiamo aumentato l’Irpef per receperire nuove risorse economiche. Stiamo anche rivedendo alcuni capitoli di spesa già destinati ad altri settori, per stornarli su sociale e sanità. Non appena lo Stato tornerà a ridarci questo finanziamento di 400 milioni di euro toglieremo gli aumenti Irpef per riprendere il cammino interrotto sulla sanità e sugli altri settori più urgenti e di primaria importanza".

Michele Casalini