I prodotti di qualità della Toscana. Conad, in esclusiva pecorini di Pienza

Si allarga l’offerta di Conad Grosseto di prodotti toscani di qualità e da Pienza arrivano i pecorini prodotti a Buca Nuova.

"L’azienda, nata dalla mia famiglia di origine sarda – afferma Graziano Cugusi –, produce formaggio pecorino secondo la tecnica tradizionale. Nel nostro stabilimento nasce il Rosso di Pienza, un semi stagionato dalla crosta rossa trattata con concentrato di pomodoro e olio di oliva, con una pasta morbida dal sapore con note erbacee e tanti altri formaggi di alta qualità".

Tutta la linea di produzione di Buca Nuova segue la tipicità delle lavorazioni casearie toscane con qualche diversificazione come i formaggi a crosta fiorita estremamente graditi dai consumatori. I formaggi di Buca Nuova sono a pasta dolce.

"Abbiamo allargato la nostra attenzione ai territori vicini alla Maremma – commenta Paolo degli Innocenti, presidente della Clodia commerciale, proprietaria dei negozi Conad di Grosseto –. Questa volta ci siamo spinti fino a Pienza per acquisire in esclusiva dei pecorini caratteristici di una zona che ha conquistato il gradimento con la qualità dei formaggi. Il Rosso di Pienza è conosciuto in tutto il mondo per il suo sapore inconfondibile. Insieme al Rosso, il caseificio la Buca Nuova garantirà la fornitura di una gamma di formaggi veramente di alto livello".

Nei supermercati Conad di Grosseto sono in vendita Pecorino Rosso di Pienza semistagionato, Pecorino di Pienza fresco morbido, Pecorino di Pienza stagionato morchiato, Barbabecco pecorino a crosta fiorita, Pecorino stagionato Gran riserva 12 mesi, ricotta di pecora, pecorino Talento a pasta molle. Marzolino di Pienza classico, pecorino Galattico.