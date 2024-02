I Musei di Maremma a ingresso libero . Tanti eventi e il Passaporto della Cultura

Oggi nei Musei di Maremma si entra a ingresso libero. E sono in programma decine di eventi: dai tesori dell’archeologia etrusca e romana, ai capolavori dell’arte medievale e moderna fino ai musei minerari e quelli dedicati al patrimonio naturalistico. L’iniziativa si chiama "Domenica nei Musei di Maremma", promossa dal sistema Musei di Maremma e che per il 2024 riguarda le prime tre domeniche di gennaio, febbraio e marzo. Dalle Colline Metallifere passando da Grosseto, Vetulonia e l’Amiata fino all’Argentario, Manciano e la zona dei tufi di Pitigliano e Sovana, sono 26 i musei e luoghi di cultura della rete museale che hanno aderito all’iniziativa: visite guidate, mostre, conferenze, degustazioni e laboratori. L’ampio programma completo si può consultare sul sito www.museidimaremma.it e nelle pagine Facebook e Instagram dei Musei di Maremma con l’hashtag: #domenicamuseimaremma. Inoltre, è sempre attivo il Passaporto della Cultura con regali e gadget ai visitatori, che può essere richiesto nei musei presenti in tre aree chiamate "dogane". Per la dogana nord il Museo archeologico e il Museo San Pietro all’Orto di Massa Marittima e il Museo Magma a Follonica. Nella dogana centro il Museo Civico Archeologico Muvet di Vetulonia e il Museo archeologico, il Museo di Storia Naturale e il Polo Clarisse a Grosseto. Infine, nella dogana est il Polo Museale di Arcidosso, il Museo delle Miniere di Mercurio di Santa Fiora e il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano. Ogni visitatore può scegliere un solo museo per dogana. Una volta inseriti i 3 timbri – entro il 31 marzo 2024 – il passaporto può essere riconsegnato ottenendo un omaggio e partecipare all’estrazione di biglietti gratuiti.