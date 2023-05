I Luoghi del Tempo Eventi nel segno di Italo Calvino

È stata presentata al Polo Culturale "La Clarisse" la XIII edizione del festival "I Luoghi del Tempo" dedicata al centenario di Italo Calvino. Il Festival, attraverso 10 tappe, condurrà gli spettatori alla scoperta di luoghi meno battuti dal turismo e dalla cultura di massa. Lo farà con la formula consolidata che unisce le arti dello spettacolo e la letteratura con passeggiate o incontri. Gli appuntamenti, in programma nelle ore del tramonto, si concludono con delle degustazioni di prodotti tipici. Si parte sabato, alle 18 all’Area Archeologica di Cosa (Ansedonia) con Tommaso Montanari e e Erica Mou. Saranno 4 le giornate intitolate a Calvino: a Castiglione 1 e 2 giugno con, rispettivamente, i Petralana e la passeggiata tematica insieme a Lella Costa, seguita dalla proiezione di "Marcovaldo" presentato per l’occasione dal giornalista Giovanni Borgani. Sabato 10 giugno a Sassofortino è in programma un doppio incontro dedicato a Calvino: la passeggiata con Stefano Bartezzaghi e il recital "Calvino in Musica" con Lorenzo degl’Innocenti, Michelangelo Scandroglio, Stefano Marini, infine domenica 11 giugno a Montepescali insieme all’attore Francesco Montanari e, di nuovo , i Petralana. A Ravi (domenica 28), alle 18 passeggiata con lo scrittore e attore Giuseppe Cederna. Sabato 3 giugno, sempre a partire dalle 18 passeggiata nel centro di Scarlino con la Bandabardò, domenica 4 giugno a Boccheggiano i partecipanti potranno passeggiare con Claudio Morici (attore e scrittore) e ascoltare il concerto di Remo Anzovino. Venerdì 9 giugno a Paganico passeggiata con Andrea Faber e concerto degli Androgynus. Il festival chiuderà giovedì 15 giugno alle terme Leopoldine di Roselle con la scrittrice Sacha Nasini e il concerto "Dentro le case". Il Festival è organizzato dall’ Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il contributo della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere e della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze. Main sponsor Conad.

Nicola Ciuffoletti