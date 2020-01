Grosseto, 21 gennaio 2020 - La forza delle onde ha portato sulle spiagge rifiuti di ogni genere che si sono accumulati così si è reso necessario il tempestivo intervento dei guardaparco. Gli interventi di pulizia dell’arenile del Parco hanno interessato il tratto che va da Cala Francese, passando per Collelungo e Marina di Alberese, fino ad arrivare a Bocca d’Ombrone, resi necessari in seguito alle recenti mareggiate che hanno interessato la costa.

I guardaparco hanno ripulito manualmente l’area da rifiuti di grandi e piccole dimensioni, come un corrugato per attraversamenti stradali, ciabatte di polistirolo e galleggianti per la pesca, utilizzando i propri mezzi di servizio elettrici per portarli via. Nei prossimi giorni, l’opera di pulizia continuerà nel tratto di spiaggia compreso tra Bocca d’Ombrone a Principina a Mare.