I disegni di Lorena Ceccarelli. I lavori a china regalati per il centenario di Follonica

Quest’anno per il Natale follonichese arriva un regalo legato al Centenario della Comune: la follonichese Lorena Ceccarelli, autodidatta con una grande passione per il disegno, ha realizzato dei lavori a china legati ai simboli della città del Golfo. Ceccarelli ha concesso gratuitamente al Comune alcuni dei suoi lavori e l’Amministrazione ha così realizzato dei biglietti di Natale molto particolari. Non solo: al Comune di Follonica è stato donato uno di questi disegni: la riproduzione dello stemma del Comune. Lorena Ceccarelli ha concesso al Comune l’uso gratuito di tre sui disegni: quello che raffigura la torre dell’orologio, simbolo legato all’Ilva, la china della chiesa di San Leopoldo e quella del cancello dell’Ilva.

"Dopo tanto tempo e grazie ad un lavoro interiore riprendo a disegnare, una passione che mi accompagna da quando ero bambina – racconta Lorena Ceccarelli –. Sono carica di entusiasmo e felicità, anche perché con il centenario del Comune di Follonica ho riscoperto la mia città, rispolverando i libri e studiando un metodo che mi portasse a valorizzare il nostro territorio. Sono fiera delle nostre radici, fatte di mani rese ruvide dal duro lavoro. Con questi disegni ho voluto rendere omaggio ai nostri avi e all’inestimabile valore del loro lavoro. Sono emozionata del riscontro positivo che ho ricevuto dall’Amministrazione comunale".

"Ringraziamo Lorena per questo bellissimo regalo che fa alla città – commenta il sindaco Andrea Benini – siamo veramente felici di ricevere lo stemma del Comune che ha disegnato. Il Centenario ha portato alla riscoperta di tanti aspetti del nostro Comune che col tempo erano rimasti nascosti, e riscoprirli insieme, grazie al lavoro di tante e tanti, è veramente emozionante". "Quando Lorena mi ha fatto vedere i suoi lavori le ho subito chiesto se potevamo realizzare un progetto con l’Amministrazione comunale – racconta l’assessora Barbara Catalani – i suoi disegni sono molto belli e si legano perfettamente al percorso di valorizzazione della storia cittadina".