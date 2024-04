I Comuni visti dall’Istat. Il riassunto di un anno. Popolazione in calo e anche più anziana

Il censimento permanente Istat ci dice che la provincia di Grosseto è una delle meno popolate della Toscana. Davanti solo a Massa Carrara, nel dicembre 2022 la popolazione censita in tutta la provincia era di 216.633 residenti, ben lontano dai numeri di Firenze (988.194) ma anche delle vicine province di Arezzo (334.052) e Livorno (326.605). Se paragonato all’anno precedente (2021) la Maremma è ulteriormente meno popolata. Al 31 dicembre del 2021 contava 217.009 abitanti.

La tendenza grossetana è comunque in linea con quella regionale.

Il censimento contiene molti numeri e dati che ben tracciano l’andamento demografico in regione e nelle singole province. Un dato spicca più degli altri: se Prato e Pisa sono le province più giovani (rispettivamente 45,8 e 47,1 anni l’età media) Massa Carrara e Grosseto al contrario sono le più anziane (rispettivamente 49,4 e 49,3 anni) occupando posizioni in un’immaginaria classifica regionale tutt’altro che invidiabili.

Insomma il bilancio demografico della nostra provincia dal punto di vista strettamente numerico e statistico presenta alcune zone d’ombra come, ad esempio, quella sul saldo naturale delle presenze (ovvero la differenza fra i nati e le persone decedute nello stesso arco temporale): in questo caso il risultato annuale è stato di "meno 1978".

Non in tutti comuni grossetani le variazioni tra il 2021 e il 2022 sono statisticamente negative, però. Ci sono territori in controtendenza dove la popolazione è tornata a salire. Ad esempio, nel capoluogo nel 2022 gli abitanti erano 81.608 a fronte degli 81.503 del 2021, con una variazione positiva di 105 persone.

Numeri positivi anche a Campagnatico dove i residenti nel territorio comunale sono passati da 2335 a 2353, quindi con un saldo positivo di 18 abitanti.

Da questo punto di vista una situazione che è andata a migliorare anche nel comune di Massa Marittima, passato dagli 8.124 abitanti del 2021 agli 8.167 del 2022 (+ 43) e nel territorio comunale di Montieri dove la popolazione è crescita di 18 unità, da 1.173 è arrivata a 1.191. Altri sei sono i comuni che hanno visto invertire la rotta: sono Roccastrada, passato da 8.761 a 8.788, Scansano da 4.263 a 4.328, Castiglione da 7.098 a 7.131, Gavorrano da 8.192 a 8.262 e Seggiano. Quest’ultimo rappresenta quasi un’unicità sull’Amiata, qui la popolazione dal 2021 al 2022 è aumentata di 24 unità ed tornata ad superare le mille persone. Gli abitanti sono 1007.

L’altro comune amiatino che ha segnato una differenza positiva è Santa Fiora, anche in questo caso la differenza tra il 2021 e il 2022 segna un risultato positivo, Gli abitanti sono passati da 2.485 del 2021 a 2.504 del 2022. Nel resto dei comuni grossetani la popolazione è diminuita, quando di poco (ad esempio a Roccalbegna con 5 residenti in meno), quando di molto (come ad esempio a Sorano c’è un saldo negativio di 56 persone (da 3.097 a 3.041), Castel del Piano -55 (da 4.808 a 4.753) , Civitella Paganico –67 ( 2.989 a 2.922) e Monte Argentario –151 (da 12.040 a 11.889).