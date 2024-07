"Heroes", omaggio a David Bowie. Sul palco sale Paolo Fresu

Il borgo di Santa Fiora è pronto ad accogliere un big della musica. Questa sera, ospite del Festival Santa Fiora in Musica, è atteso Paolo Fresu, accompagnato da un cast di primissimo piano: Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso e basso elettrico), Christian Meyer (batteria). Alle 21.15 si esibiranno nell’auditorium della Peschiera in "Heroes - A tribute to David Bowie". "Bowie è un autore immortale che è sempre stato vicino al jazz. Noi – spiega Paolo Fresu – cercheremo di avere il massimo rispetto per la sua arte ma anche di essere propositivi, gettando uno sguardo nuovo su queste canzoni"

Sempre l’affasciante cornice della Peschiera la sera del 2 agosto, accoglierà Musicampus Valdorcia con la sua Orchestra Giovanile che proporrà un concerto dedicato alle danze delle opere di Giuseppe Verdi. Per questo, oltre ai 50 ragazzi musicisti e ai 12 professori di orchestra, si esibiranno anche 15 ballerini.

