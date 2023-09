Il gommone affonda, la Guardia costiera salva padre e figlio che erano a bordo

Follonica (Grosseto), 4 settembre 2023 – Disavventura a lieto fine per un uomo e suo figlio soccorsi dalla Guardia costiera di Piombino ( Livorno) mentre erano a bordo di un gommone di circa cinque metri che stava affondando al largo dell'ex centrale di Torre del Sale, nel Golfo di Follonica (Grosseto). È accaduto nella mattinata di domenica 3 settembre, ma la notizia è stata comunicata solo oggi.

A chiedere aiuto, tramite numero 1530, uno dei due passeggeri, segnalando un'ingente quantità di acqua a bordo del gommone. Dopo poco è arrivata una motovedetta soccorrendo i due, che avevano già indossato le dotazioni di sicurezza ed erano in buono stato di salute. Il natante era semiaffondato, sul posto non è stata rilevata la presenza di inquinamento dovuto allo sversamento di oli e combustibili presenti a bordo. Dopo il salvataggio i proprietari hanno provveduto ad incaricare una ditta locale per il recupero del gommone, poi messo in sicurezza all'interno del porto di Piombino.