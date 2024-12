Grosseto, sicurezza in centro. Tre o quattro steward dal prossimo week end

Grosseto, 8 dicembre 2024 – Finalmente l’attesa è quasi finita. Gli steward in centro storico dovrebbero arrivare il prossimo week end. Dovevano già essere presenti per le vie del centro storico, ma così non è stato, già con l’arrivo delle attrazioni e delle luminarie natalizie. Insomma era previsto il loro arrivo la fine di novembre. Invece anche questo week end è rimasto scoperto dalla presenza degli steward, annunciata per la prossima settimana.

L’inizio settimana sarà fondamentale perché verrà firmato il protocollo e si presume che saranno 3-4 steward nei punti più affollati serali quindi piazza del Sale e via Ricasoli, piazza Dante, piazza Mensini e Strada Garibaldi. In poche parole, i punti dove ci sono i locali più frequentati e dove c’è più movida notturna, che a volte si trasforma in malamovida. Dunque è stata pubblicato il bando a evidenza pubblica per l’assegnazione di questo incarico, che sarà di sorveglianza da parte degli steward che opereranno in moral suasion, visto la loro esperienza di professionisti del settore avendo lavorato in tutti i contesti di affollamento come discoteche e locali con la capacità di prevenire o sedare eventuali litigi o risse.

“È una sperimentazione, sono favorevole – dichiara la direttrice di Confcommercio Gabriella Orlando –. Credo valga la pena vedere che effetto produce questo esperimento. L’effetto deterrente ci sarà perché chi vuole comportarsi male se vede che c’è qualcuno che vigila eviterà. In un mese vedremo quanto sarà l’effetto deterrenza. Se dovesse, come mi auguro, funzionare in questo mese, sarà bene riunirsi e discutere per dare un futuro a questo esperimento. Non mi sento né di applaudire né di criticare questi giorni (pochi) di azione. E’ una lotta impari, si è persa la frequentazione della città in centro e nei quartieri e il motivo è la presenza dei centri commerciali. Dobbiamo lavorare e curare la città affinché il centro ed i quartieri siano frequentati e vissuti. Questo provvedimento, nel caso fosse ripreso, potrebbe essere adottato anche nel periodo estivo. La sperimentazione deve dare l’idea della efficacia dell’interazione fra gli steward e Forze dell’ordine. Gli steward devono prevenire, fare sorveglianza, disinnescare certi comportamenti e atteggiamenti errati e, ove possibile, far intervenire le Forze dell’ordine".

“Dobbiamo valutare la situazione in base a questo periodo di sperimentazione – afferma il direttore di Confesercenti Andrea Biondi – aver perso dei giorni in più non è qualcosa di positivo per avere un quadro attento su una sperimentazione, si riduce il tempo d’impiego su un’analisi attenta dell’intervento degli steward. Comunque sarà un mese di presenza degli steward perché dovrebbero rimanere fino all’8 gennaio circa. Si tratta un controllo dell’ordine pubblico, quindi dovremo fare un’analisi per valutare se questa iniziativa è stata efficace. Mi aspetto un nuovo tavolo di confronto dopo l’Epifania. La mia paura è che le persone che innescano la malamovida si possano spostare in altri luoghi sprovvisti di steward, ma i conti si faranno alla fine”.