"Grosseto: Prospettiva Tv9 per il Centro Storico e le sue Opportunità"

"Prospettiva Grosseto, Tv9 per la città", la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, affronta stasera in diretta, inizio alle 21,15, uno dei temi più sentiti e anche più discussi, quello relativo al centro storico, al richiamo che deve esercitare, alla necessità di consolidare e stimolare quel polo naturale del commercio, che la grande distribuzione e le comodità alle quali è difficile rinunciare, hanno reso meno appetibile. E quindi meno visitato se non ci sono grandi eventi di richiamo. Cosa fare? Chi deve fare? Sappiamo che il dibattito è sempre vivace, l’ex cinema Marraccini, ma finalmente anche l’ormai quasi ex carcere di via Saffi, possono suggerire soluzioni di supporto. Come le nuove attività, in via Ricasoli o anche su Corso Carducci meno in via San Martino, sembrano comunque far pensare ad una ripresa. Ne parleremo stasera con Giulio Gennari presidente di Ascom Confcommercio, Agata Renzo, presidente del Centro commerciale naturale e l’architetto Andrea Marchi, vice presidente dell’Ordine degli Architetti, che collabora con i suoi professionisti a questa serie di incontri dedicati alla nostra città e al suo futuro.