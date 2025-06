Grosseto ospita il Campionato Regionale Targa 2025 di tiro con l'arco

ARCO

Grosseto ’capitale’ del tiro con l’arco: nel capoluogo maremmano, organizzato dalla Compagnia Maremmana Arcieri, ha organizzato il Campionato Regionale Targa 2025 Fitarco. Sei titoli regionali, un secondo posto e tre terzi posti. È stata una giornata intensa, carica di emozioni, frecce e grande sport, con la società grossetana che ha conquistato grandi risultati. "Ce l’abbiamo messa tutta per far filare tutto liscio, anche se – per la natura stessa della gara – i tempi si sono allungati un po’, ma l’entusiasmo e la passione di tutti hanno reso questa giornata davvero speciale – dicono gli organizzatori -. Un grazie sincero a tutte le compagnie toscane che hanno partecipato con spirito sportivo e fair play, contribuendo a rendere il campionato un bellissimo momento di condivisione. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff della Maremmana Arcieri".

Questi i risultati di classe della Compagnia Maremmana Arcieri. Primo posto per Ginevra Landi nell’ Arco Olimpico Senior Femminile, primo posto per Ilaria Tognozzi nell’Arco Olimpico Junior Femminile, quarto posto per Cristian Bertoldi nell’Arco Olimpico Junior Maschile, primo posto per Niccolò Mazzuoli nell’ Arco Olimpico Allievi Maschile, secondo posto per Mattia Menditto nell’Arco Olimpico Allievi Maschile, terzo posto per Alessia Bilisari nell’Arco Olimpico Allieve Femminile, sesto posto per Sara Fruscoloni nell’Arco Olimpico Allieve Femminile, primo posto per Vittoria Capuccini nell’Arco Olimpico Ragazzi Femminile, terzo posto per Serena Pepi nell’Arco Olimpico Ragazzi Femminile, terzo posto per Martina Bertoldi nell’Arco Compound Ragazzi Femminile, quarto posto per Gaia Condorelli nell’Arco Compound Ragazzi Femminile, quindicesimo posto per Daniele Tognozzi nell’Arco Nudo Master Maschile. A livello assoluto individuale, primo posto per Ginevra Landi nell’Arco Olimpico Femminile e settima Ilaria Tognozzi; quarto Cristian Bertoldi nell’Arco Olimpico Maschile. Risultato Assoluto a Squadre Mixed Team: primo posto per la Compagnia Maremmana Arcieri.