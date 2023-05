Provincia di Grosseto: ricchi e poveri. Classifica dei Comuni secondo il reddito dei residenti

Grosseto, 30 aprile 2023 – I redditi degli abitanti della provincia di Grosseto nel 2021 sono cresciuti rispetto al 2020, (periodo Covid). Numeri, dati e percentuali che emergono dall’analisi dei redditi italiani (al netto delle eventuali detrazioni) effettuata dalla società bergamasca di data intelligence Intwig.

Sul Sole24Ore online una mappa interattiva dell’Italia aiuta a conoscere i redditi pro capite degli italiani. A livello nazionale il reddito medio pro capite torna a crescere in modo molto consistente, passando dai 19.796 euro del 2020 ai 20.745 euro.

Anche la provincia di Grosseto non è poi così lontana dalla fotografia nazionale. Andando a spulciare i numeri si può notare però che tra i 28 Comuni della Provincia ci sono delle differenze.

Il Comune più ricco per reddito pro capite è quello di Capalbio con 23.702 euro. La variazione rispetto al 2020 è stata elevata, passando da uno 0,6% al 15,3% tradotto +3.152 euro. In media con il reddito pro capite nazionale è il comune di Grosseto che nel 2021 si ferma a 20.461 euro, con una variazione positiva rispetto al 2020 che arriva quasi al 5%.

Curioso il caso di Castiglione della Pescaia che a differenza degli altri comuni della Provincia di Grosseto, il reddito pro capite del 2021 è diminuito dello 0,1% rispetto al 2020, attestandosi a 20.808 euro. Non raggiunge, seppur di poco, la soglia dei 20mila euro il comune di Monte Argentario, qui il reddito pro capite si ferma a 19.923 euro, quasi lo stesso vale per Follonica (19.194 euro) e Orbetello (19.457 euro). A quota 18mila euro troviamo Massa Marittima (18.036 euro pro capite), l’Isola del Giglio (18.143 euro pro capite), Castel del Piano che arriva a 18.097 euro pro capite e Santa Fiora 18.460 euro. Sempre amiatino ma un po’ meno ricco per reddito pro capite è il comune di Arcidosso (17.583 euro), che comunque è in buona compagnia, ovvero con Monterotondo Marittimo (17.474 euro) e Scarlino (17.952 euro). Il reddito procapite 2021 dei cittadini dei comuni di Castell’Azzara, Pitigliano, Gavorrano e Roccastrada non supera la soglia dei 16mila euro.

Il primo comune si trova sul Monte Amiata e si ferma a 16.354 euro, il secondo a 16.106 euro, mentre Gavorrano tocca i 16.603 euro e Roccastrada disegna una cifra tonda: 16mila euro. Scendendo ancora si incontrano i comuni di Civitella Paganico (15.771 euro pro capite), il vicino comune di Cinigiano (15.865 euro), Campagnatico fermo a 15.729 euro pro capite, Scansano (15.433 euro), Manciano (15.992 euro) e Semproniano ( 15.229 euro). Nel range tra 15mila e 16mila euro pro capite si posiziona anche il comune di Seggiano (15.973 euro) ma rispetto al 2020 è municipio amministrato dal sindaco Daniele Rossi è passato da un -5,3% a un +6,7% segnando una variazione positiva rispetto al 2020 di mille euro. Il comune di Sorano con un reddito di 14.776 euro pro capite è davanti solo al comune di Roccalbegna, quest’ultimo chiude la classifica con 13.800 euro pro capite con 10mila di differenza dal primo.

Nicola Ciuffoletti