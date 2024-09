Grosseto, cantieri e polemiche in centro. “Abbiamo avuto danni alle attività commerciali”

Grosseto, 14 settembre 2024 – L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente piazza della Palma. Ma i problemi legati al cantiere sono tanti. Il disagio che sta creando il cantiere è arrivato al culmine della sopportazione da parte dei commercianti e ristoratori. I lavori di rinnovo degli spazi urbani nell’area hanno avuto inizio il 2 maggio con un impegno di spesa di un milione e 100mila euro, spesa possibile grazie ai soldi del Pnrr-Pinqua. I lavori, che dovevano concludersi in pochi mesi, e che invece sembrano essere destinati a durare più a lungo stanno procurando problemi a cittadini e operatori economici. In molti vorrebbero chiedere all’Amministrazione comunale quando terminerà il cantiere e soprattutto gradirebbero la presenza di amministratori e tecnici per dare alcune spiegazioni.

“Sono quattro mesi – dice Fabrizio Buiarelli – che ci sono lavori, ora sembra siano ripartiti e in tutto questo tempo è stato fatto veramente poco. Ho inaugurato il mio locale il 22 aprile ed il 4 maggio sono partiti i cantieri definitivamente quindi ho aperto con il cantiere. Sono stati mesi, quelli dell’estate dove si lavora anche fuori dal locale, difficili sotto il punto di vista economico. Io li capisco i clienti, non andrei mai a consumare vicino ad un cantiere. Ci saranno stati problemi ma vorremmo essere stati essere informati di più. Ma ciò che avremmo voluto è la solidarietà, e presenza dall’amministrazione”. “Al momento ho ancora il cantiere davanti al locale – dice Bruno Mulas – ed ho conquistato un po’ di spazio davanti all’entrata che prima non avevo. Durante l’estate è stata dura. Entro fine giugno doveva finire il lotto interessato, invece siamo a fine settembre e la situazione è ancora in alto mare. Le promesse non sono state mantenute, ci avevano detto che il problema era la mancanza di pietre per la pavimentazione ma non vediamo risoluzione. Io rimango, nonostante le difficoltà, loro, l’amministrazione, fra un po’ non ci saranno più”. “Si devono sbrigare – dice Calogero Manno – creando meno disagi possibili per le attività e non nascondendosi dietro alla mancanza di mattonelle, qua si vede la professionalità. Non gliene importaa nulla del disagio che creano, dovrebbero non ricevere lo stipendio loro per un anno, per comprendere come si sta”. “Non ho il cantiere davanti al negozio – afferma – David Bardelli – ma la clientela dei ristoratori qua vicino aiutava al passaggio nella via. Questi ritardi non ci devono essere perché noi rischiamo. La situazione ormai è fuori controllo nel centro storico, d’estate c’è stata la desolazione. Devono intervenire seriamente, così non si può più andare avanti. Il comune ha la concezione della realtà? Non c’è nemmeno un calendario eventi strutturato”. “Il disagio c’è e grande – ha detto Lorenzo Tozzi – inoltre nei periodi più belli dell’anno. Ci sono stati grossi ritardi, la piazza è grande e doveva già essere chiuso il cantiere, così rischiamo di intaccare il periodo del Natale, invece ora andiamo nel periodo natalizio con la fine del cantiere”. Per ora l’estate in piazza della Palma e dintorni ha fatto tanto discutere nel disagio, non resta che vedere se sarà lo stesso destino del Natale.

Maria Vittoria Gaviano