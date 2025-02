Grosseto, 20 febbraio 2025 – Incendio questa mattina nella zona industriale di Grosseto: un camper è andato a fuoco in via Genova.

Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio nella parte anteriore del caravan. I vigili del fuoco di Grosseto hanno spento le fiamme evitando che le stesse si propagassero a tutto il mezzo. Non si registrano feriti.