"Grosseto: brutto episodio alla Palomar, siamo turbati"

Proseguono gli accertamenti da parte del personale della Squadra mobile per ricostruire quanto accaduto alla titolare della libreria Palomar, Monica Volpi, trovata venerdì mattina intorno alle 6.30 priva di sensi all’interno del negozio, sotto i portici di piazza Dante. Soccorsa dal personale del "118", era stata portata in ospedale per accertamenti. Ieri è stata comunque dimessa ed è potuta tornare a casa. Partendo dal suo racconto, reso nell’immediatezza dei soccorsi, quando era ovviamente ancora molto scossa, i poliziotti stanno cercando riscontri per chiarire la dinamica e risalire a chi l’avrebbe aggredita. A lei, intanto, è arrivato un messaggio di vicinanza da parte di Gabriella Orlando e Giulio Gennari, direttrice e presidente di Confcommercio alla quale la Palomar è associata.

"Confcommercio è come una grande famiglia composta da associati, dipendenti, dirigenti e collaboratori – dicono –. Ogni qualvolta accade qualcosa di brutto a uno di noi è come se accadesse un po’ a tutti. Per questa ragione la notizia ci ha turbati molto e vogliamo ribadire che, come sempre in questi casi, tutte le nostre energie sono a disposizione della nostra associata per quanto le dovesse occorrere. A Monica vanno altresì tutti i nostri cari auguri per una pronta guarigione".