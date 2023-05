Grosseto, boom di rincari per la spesa. Carrelli sempre più vuoti. "Le famiglie sono in difficoltà"

Grosseto, 17 maggio 2023 – I continui rincari dei beni alimentari svuotano sempre di più il carrello della spesa delle famiglie maremmane. Si acquista di meno (-4,7%) rispetto al primo trimestre dello scorso anno secondo l’Istat ma si spende di più (+7,7%) a causa dell’aumento dei prezzi determinati dalla crisi energetica e dall’inflazione. E per le famiglie molti prodotti di largo consumo come riso, burro, farina, tonno, pasta diventano quasi un lusso.

E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Grosseto sulla base dell’Osservatorio Prezzi del Ministero del Made in Italy. "L’inversione di tendenza dei prezzi dei beni alimentari che noi tutti attendevamo non c’è ancora stata. Il costo di molti prodotti di largo consumo, indispensabili nelle cucine, continuano a crescere. Le misure attivate fino a qui per arginare l’inflazione non sembrano avere ancora attivato le leve giuste. Il dato nazionale di aprile conferma che c’è un rimbalzo negativo e questo significa nuovi rincari. – spiega Fabrizio Filippi, delegato Coldiretti Grosseto – È necessaria una maggiore vigilanza ed applicare, laddove è previsto, la legge contro le pratiche sleali a tutela dei consumatori e delle imprese agricole che da questa situazione sono le più danneggiate". Per rendersi conto della spirale in cui le famiglie devono affrontare ogni giorno facendo la spesa basta prendere ad esempio alcuni dei generi alimentari di largo consumo sulla base del loro prezzo medio secondo l’Osservatorio dei Prezzi considerando il periodo tra marzo 2022 e marzo 2023 (l’ultimo rilevato).

Al primo posto tra i prodotti che hanno subito maggiori incrementi c’è il riso (+78%), alimento sempre più presente nelle diete degli italiani. Al secondo posto troviamo l’olio di semi di girasole, sul cui prezzo influisce la crisi di approvvigionamenti con l’Ucraina, con un costo medio 2,62 euro (+49%) mentre al terzo i bastoncini di pesce surgelati (+41%) con un prezzo medio di 8,45 euro, 2,58 euro in più in un anno. Nella top ten dei cibi più rincarati ci sono il burro (+41%) al quarto posto, la farina di frumento (+37%) al quinto posto e al sesto la passata di pomodoro (+29%). La situazione di difficoltà delle famiglie si manifesta con i loro comportamenti di consumo: volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,1% nel trimestre nelle vendite in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. " Le famiglie –chiude Coldiretti Grosseto – vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti".