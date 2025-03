Grossetani e politica: quale rapporto?

C’è un’apparente riluttanza dei grossetani a partecipare nella vita politica: ci sono strumenti per contrastarla oppure siamo di fronte ad un processo irreversibile? Sono queste le domande intorno alle quali ruoterà l’incontro in programma domani dalle 17.45 nella biblioteca Chelliana organizzato da "La Maremma della idee". Un incontro ad in gresso libero (e senza necessità di prenotazione) che prenderà il via con gli interventi di Carla Badlini (cantante e autrice), Maria Claudia Rampiconi (editor ed esperta di comunicazione), Gianmarco Serra (regista e scrittore), Massimiliano Venturacci (il Conte Max, cabarettista e musicista) e Carlo Vivarelli (consulente di marketing e politica). Poi spazio agli interventi e alle domande del pubblico in un dibattito coordinato da Richard Harris (nella foto), fondatore de "La Maremma delle idee".

"A Grosseto, nel 2021, alle ultime elezioni municipali – dice Harris – c’erano 426 candidati consiglieri, 8 candidati sindaci, 38.936 votanti e 65.670 aventi diritto (154 elettori per ogni candidato consigliere, contro i circa 233 elettori per candidato in media altrove). Sarei curioso di sapere se e quanto i cittadini hanno voglia di partecipare nella vita democratica del municipio".

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 320 9616302.