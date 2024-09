"Grinduro", weekend in bicicletta

La manifestazione ciclistica Grinduro tornerà in Italia nel weekend 27-29 settembre e si svolgerà a Massa Marittima.

"Grinduro – spiegano gli organizzatori – è un weekend all’insegna del divertimento e della passione per la bici gravel, per il cibo e per la musica. Il format vincente di Grinduro, che ha conquistato molti ciclisti nel mondo, combina i migliori elementi di una gara enduro in mtb con quelli di una corsa in stile gravel ed aggiunge una bellissima atmosfera da festival. Le altre tappe del circuito 2024 si sono svolte in Germania, Pennsylvania e Francia mentre l’ultima si terrà in Giappone. Grinduro Italy è un tour indimenticabile di circa 100 chilometri che attraversa i migliori tratti sterrati e singletrack della Maremma. Il percorso, con partenza e arrivo da Massa Vecchia Bike Hotel, si snoda tra vigneti ed uliveti secolari, tra gli splendidi vicoli e palazzi della città medievale di Massa Marittima, tra boschi e prati con viste panoramiche mozzafiato verso il mare. Sono previste 4 prove speciali cronometrate molto diverse tra loro, unite da tratti di

trasferimento, il cui tempo di percorrenza non conta ai fini della classifica permettendo quindi ai partecipanti di godere della bellezza del territorio e di pedalare al proprio ritmo".

Il programma dettagliato del weekend Grinduro si trova sul sito dell’evento www.grinduro.com/italy